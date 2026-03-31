Швеция — Польша: стартовые составы команд на стыковой матч отбора на ЧМ-2026

Сегодня, 31 марта, состоится финальный стыковой матч Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Швеции и Польши. Игра пройдёт на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Стартовые составы команд.

Швеция: Нордфельдт, Гудмундссон, Линделёф, Старфельт, Лагербильке, Свенссон, Нюгрен, Карлстрём, Аяри, Эланга, Дьёкереш.

Польша: Грабара, Беднарек, Висневски, Кивёр, Кэш, Залевски, Зелиньски, Шиманьски, Каминьский, Свидерски, Левандовски.

На стадии полуфинала сборная Швеции обыграла Украину со счётом 3:1. Польская национальная команда победила Албанию со счётом 2:1.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

