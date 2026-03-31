Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Товарищеский матч между сборными Норвегии и Швейцарии завершился безголевой ничьей

Комментарии

Сегодня, 31 марта, завершился товарищеский матч между сборными Норвегии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Уллевол» (Осло, Норвегия). Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 0
Швейцария

Команды ранее встречались дважды в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2014 года. Первый матч завершился вничью со счётом 1:1. Во второй игре победу одержали швейцарские футболисты.

Ранее Норвегия проиграла сборной Нидерландов (1:2) в товарищеском матче. Швейцария в контрольной игре также потерпела поражение от команды Германии (3:4).

Следующий товарищеский матч норвежская сборная проведёт со Швецией 1 июня в Осло.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android