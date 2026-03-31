Товарищеский матч между сборными Норвегии и Швейцарии завершился безголевой ничьей

Сегодня, 31 марта, завершился товарищеский матч между сборными Норвегии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Уллевол» (Осло, Норвегия). Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды ранее встречались дважды в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2014 года. Первый матч завершился вничью со счётом 1:1. Во второй игре победу одержали швейцарские футболисты.

Ранее Норвегия проиграла сборной Нидерландов (1:2) в товарищеском матче. Швейцария в контрольной игре также потерпела поражение от команды Германии (3:4).

Следующий товарищеский матч норвежская сборная проведёт со Швецией 1 июня в Осло.