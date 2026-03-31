Видео: Обляков не забил с пенальти на 28-й минуте матча сборной России с Мали

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков не реализовал 11-метровый удар на 28-й минуте товарищеского матча с Мали.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

На момент выхода новости счёт в игре — 0:0. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Как сборная России играет при Карпине: