Агуэро: сборная Аргентины заставила меня почувствовать себя частью победы на ЧМ-2022

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился воспоминаниями о победе «альбиселесте» на чемпионате мира — 2022. Футболист был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем, из-за чего не сыграл на том мировом первенстве, однако тогда он отпраздновал триумф вместе с бывшими партнёрами по национальной команде.

«Это было невероятное событие для всех аргентинцев. К тому моменту прошло очень много времени с нашей последней победы на чемпионате мира. Мы добыли новую победу, сыграв на замечательном турнире и выиграв финал, который, полагаю, стал лучшим в истории. Лео [Месси] заслужил этот приз, как и вся команда, включая игроков и тренеров. Был очень рад за них.

Я не смог сыграть, поскольку был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем, но вся команда заставила меня почувствовать себя частью этого праздника. И это касается не только меня, но и многих других игроков, которые внесли свой вклад в этот титул, но тоже не смогли принять участие по ряду причин.

Это говорит о величии Лео и всех ребят, которые участвовали. Мы все чувствовали, что они нас представляют. Стиль игры, дух и уникальная игровая идентичность, присущая только аргентинцам. Меня порадовала возможность быть с ними на праздновании, никогда не перестану благодарить их за то, что они позволили мне стать частью этого, — одно из самых прекрасных воспоминаний в моей жизни», — приводит слова Агуэро Goal.com.