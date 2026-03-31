Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Кубка и чемпионства у «Краснодара» не будет из-за одного неправильного решения

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о травме капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, полученной в расположении сборной Армении во время международной паузы.

«У вас сейчас будет три тяжелейшие игры. Неужели вы не могли с Федерацией футбола Армении договориться, чтобы Сперцян не играл. На тренировке травму получил, то есть уже свои его мочат. А, может быть, это заказ был, откуда мы знаем?

И что, они договориться не могли, чтобы он в этих никому не нужных матчах не играл? Потому что нужно готовиться к серьёзным играм. Им сейчас надо к «Ахмату» ехать, а потом «Зенит», да ещё с «Динамо» играть на Кубок. И ни Кубка, ни чемпионства не будет из-за одного неправильного решения», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android