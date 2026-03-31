Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» и «Ливерпуль» могут перехватить трансферную цель «МЮ» из «Монако» — CO

Комментарии

«Челси» и «Ливерпуль» следят за 22-летним полузащитником «Монако» Ламином Камара. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, монегаски готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста, однако оценивают его минимум в € 65-75 млн. В контракте Камара нет пункта об отступных. При этом «Монако» не стремится быстрее продать игрока, поскольку считает, что его стоимость может вырасти ещё больше.

Ранее портал TEAMtalk сообщал об интересе к сенегальцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» интересны два футболиста «Монако»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android