Швеция — Польша. Прямая трансляция
«Ювентусу» интересен Угарте, клуб проследит за игроком в матче сборной Уругвая — GdS

«Ювентусу» интересен Угарте, клуб проследит за игроком в матче сборной Уругвая — GdS
«Ювентус» заинтересован в 24-летнем опорном полузащитнике «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэле Угарте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивный директор туринского клуба Марко Оттолини посетит товарищеский матч уругвайской национальной команды с Алжиром (31 марта), чтобы понаблюдать за Угарте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 21:30 МСК
Алжир
1-й тайм
0 : 0
Уругвай

Полузащитник играет за манкунианцев с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Угарте принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Челси» и «Ливерпуль» могут перехватить трансферную цель «МЮ» из «Монако» — CO

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

