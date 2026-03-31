«Ювентусу» интересен Угарте, клуб проследит за игроком в матче сборной Уругвая — GdS

«Ювентус» заинтересован в 24-летнем опорном полузащитнике «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэле Угарте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивный директор туринского клуба Марко Оттолини посетит товарищеский матч уругвайской национальной команды с Алжиром (31 марта), чтобы понаблюдать за Угарте.

Полузащитник играет за манкунианцев с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Угарте принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: