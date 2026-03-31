Швеция — Польша. Прямая трансляция
Тренера сборной Турции U21 увезли в реанимацию с матча с Хорватией, он потерял сознание

Тренера сборной Турции U21 увезли в реанимацию с матча с Хорватией, он потерял сознание
Комментарии

Тренер молодёжной сборной Турции Эгемен Коркмаз был госпитализирован в больницу в критическом состоянии во время матча с Хорватией в квалификации к чемпионату Европы до 21 года. Встреча была приостановлена на 32-й минуте. На момент инцидента хорваты вели в счёте — 1:0.

U21 ЧЕ-2027 — квалификация . Группа H
31 марта 2026, вторник. 18:30 МСК
Хорватия U21
2-й тайм
2 : 0
Турция U21
1:0 Кривак – 45+4'     2:0 Ягушич – 54'    
Удаления: нет / Тыкназ – 34'

Коркмаз протестовал против решения арбитра удалить футболиста сборной Турции, поскользнулся и ударился головой, потеряв сознание. Специалиста увезла в больницу карета скорой помощи. По дороге в клинику тренер вновь потерял сознание.

Пресс‑служба Турецкой федерации футбола (TFF) сообщила, что тренер уже пришёл в себя и пожелала ему скорейшего выздоровления.

