Тренера сборной Турции U21 увезли в реанимацию с матча с Хорватией, он потерял сознание
Поделиться
Тренер молодёжной сборной Турции Эгемен Коркмаз был госпитализирован в больницу в критическом состоянии во время матча с Хорватией в квалификации к чемпионату Европы до 21 года. Встреча была приостановлена на 32-й минуте. На момент инцидента хорваты вели в счёте — 1:0.
U21 ЧЕ-2027 — квалификация . Группа H
31 марта 2026, вторник. 18:30 МСК
Хорватия U21
2-й тайм
2 : 0
Турция U21
1:0 Кривак – 45+4' 2:0 Ягушич – 54'
Удаления: нет / Тыкназ – 34'
Коркмаз протестовал против решения арбитра удалить футболиста сборной Турции, поскользнулся и ударился головой, потеряв сознание. Специалиста увезла в больницу карета скорой помощи. По дороге в клинику тренер вновь потерял сознание.
Пресс‑служба Турецкой федерации футбола (TFF) сообщила, что тренер уже пришёл в себя и пожелала ему скорейшего выздоровления.
Комментарии
- 31 марта 2026
-
21:30
-
21:25
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:07
-
21:04
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:33
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:27
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00