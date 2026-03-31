Тренера сборной Турции U21 увезли в реанимацию с матча с Хорватией, он потерял сознание

Тренер молодёжной сборной Турции Эгемен Коркмаз был госпитализирован в больницу в критическом состоянии во время матча с Хорватией в квалификации к чемпионату Европы до 21 года. Встреча была приостановлена на 32-й минуте. На момент инцидента хорваты вели в счёте — 1:0.

Коркмаз протестовал против решения арбитра удалить футболиста сборной Турции, поскользнулся и ударился головой, потеряв сознание. Специалиста увезла в больницу карета скорой помощи. По дороге в клинику тренер вновь потерял сознание.

Пресс‑служба Турецкой федерации футбола (TFF) сообщила, что тренер уже пришёл в себя и пожелала ему скорейшего выздоровления.