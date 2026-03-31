Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Серхио Агуэро: Скалони сохранил костяк сборной Аргентины, это очень важно

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил нынешний уровень игры «альбиселесте».

«Думаю, [Лионель] Скалони пытается сохранить победный дух команды времён чемпионата мира — 2022. Хоть некоторые ключевые игроки, как, например, Анхель Ди Мария, больше не играют за сборную, тренерский штаб смог найти футболистов, которые делают уход лидеров прошлого менее чувствительным.

Скалони сохранил костяк команды, это очень важно. Хорошим ходом стал и вызов в команду молодых футболистов, которые голодны до побед и понимают, что значит играть за сборную Аргентины. Возможно, у них маловато опыта, однако отвечать за настрой команды будут её ветераны», — приводит слова Агуэро Goal.com.

Материалы по теме
Агуэро: сборная Аргентины заставила меня почувствовать себя частью победы на ЧМ-2022
