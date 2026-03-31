Камавинга подтвердил, что Арбелоа иногда раздаёт пончики игрокам «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга отметил, что в команде царит хорошая атмосфера при главном тренере Альваро Арбелоа. Также футболист подтвердил информацию СМИ, что испанский специалист периодически угощает игроков сладостями. Ранее сообщалось, что Арбелоа делает это на следующий день после победных матчей.

«Думаю, у него такой же характер, как у Анчелотти, потому что он даёт нам много свободы на поле и даже за его пределами. Дело в том, как он относится к футболистам, как с ними общается. Арбелоа даже приносил нам угощения после тренировок. Какие? Иногда пончики, иногда печенье «Орео», иногда другую «запретную еду», — приводит слова Камавинга ESPN.

