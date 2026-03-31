Матч с покером Аршавина за «Арсенал» вошёл в число лучших в истории АПЛ

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала список наиболее значимых матчей в истории чемпионата. Встреча сезона-2008/2009 между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (4:4), в которой покером отметился российский нападающий Андрей Аршавин, выступавший тогда за «канониров», включена в этот перечень.

В рамках данного проекта АПЛ выбрала самые знаковые поединки с момента своего появления в 1992 году. Героем обложки видео об игре мерсисайдцев и лондонцев стал Аршавин.

Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За английскую команду он провёл 144 матча, в которых забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.