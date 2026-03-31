Матч с покером Аршавина за «Арсенал» вошёл в число лучших в истории АПЛ
Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала список наиболее значимых матчей в истории чемпионата. Встреча сезона-2008/2009 между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (4:4), в которой покером отметился российский нападающий Андрей Аршавин, выступавший тогда за «канониров», включена в этот перечень.
Англия - Премьер-лига . 33-й тур
21 апреля 2009, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Аршавин – 36' 1:1 Торрес – 49' 2:1 Бенаюн – 56' 2:2 Аршавин – 67' 2:3 Аршавин – 70' 3:3 Торрес – 72' 3:4 Аршавин – 90' 4:4 Бенаюн – 90+3'
В рамках данного проекта АПЛ выбрала самые знаковые поединки с момента своего появления в 1992 году. Героем обложки видео об игре мерсисайдцев и лондонцев стал Аршавин.
Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За английскую команду он провёл 144 матча, в которых забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.
