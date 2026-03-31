Сборная России сыграла вничью с Мали, Обляков не забил с пенальти

Завершился товарищеский матч между сборными России и Мали. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 0:0.

На 28-й минуте полузащитник Иван Обляков не забил с пенальти.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

