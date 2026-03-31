Губерниев отреагировал на безголевую ничью сборной России в матче с Мали

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Мали, который завершился со счётом 0:0.

«Сыны Карпина не смогли преодолеть высокий прессинг сборной Мали! Соперник играл широко, использовал фланги и умело нейтрализовал атакующий потенциал наших футболистов! Ничья — 0:0!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Игра сборной России с Мали проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Россия занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

