Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились 46 из 48 команд-участниц ЧМ-2026

Определились 46 из 48 команд-участниц ЧМ-2026
Комментарии

Сегодня, 31 марта, по итогам стыковых матчей европейской квалификации стали известны 46 из 48 команд-участниц финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Четыре победителя финальных игр плей-офф присоединились к 42 сборным, которые вышли в финальную часть ЧМ напрямую.

Участники группового этапа ЧМ-2026 после завершения европейской квалификации:

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия*.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина*.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция*.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция*.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель стыкового матча (Ирак — Боливия).

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель стыкового матча (ДР Конго — Ямайка).

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

* — вышли благодаря победе в стыковых матчах.

Два последних участника чемпионата мира определятся в матчах межконтинентального плей-офф ДР Конго — Ямайка и Ирак — Боливия. Оба матча пройдут в ночь на 1 апреля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android