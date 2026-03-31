Экс-игрок «Краснодара» Мартынович ответил, какой европейский чемпионат подойдёт Сперцяну

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«По стилю игры Эдику подходит чемпионат Италии. В этой лиге он бы ещё больше раскрылся. Наверное, ему надо уезжать в Европу, чтобы прогрессировать. Сперцян ярко выглядит в этом сезоне, в прошлом он тоже блистал, но ему надо переходить на следующую ступень.

Думаю, руководство «Краснодара» считает, что если уезжать, то в какой-то большой клуб. Возможно, сам Эдик и не против пойти в какую-то среднюю европейскую команду, но Сергей Николаевич Галицкий, наверное, хочет для него немного другого будущего», — приводит слова Мартыновича Metaratings.ru.