«РТ-Капитал» увеличил сумму иска к «Крыльям Советов» до 160 млн рублей — источник

«РТ-Капитал», дочерняя компания корпорации «Ростех», увеличила сумму иска к футбольному клубу «Крылья Советов» со 146 млн до 160 млн рублей. Об этом сообщает издание «РИА Новости Спорт». По данным источника, компания заявила иск иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, который вытекает из предыдущего спора между сторонами.

Сообщается, что клуб не признаёт эти требования. Суд назначил рассмотрение дела по существу на май. В начале февраля текущего года пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о полном погашении долга перед дочерней компанией «Ростеха», который составлял 1,1 млрд рублей.