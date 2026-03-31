Сборная России одержала одну победу в четырёх последних матчах

Сборная России победила в одном из четырёх последних матчей.
Сегодня, 31 марта, российская национальная команда сыграла вничью с Мали — 0:0. 27 марта подопечные Валерия Карпина победили Никарагуа со счётом 3:1. 15 ноября сборная России уступила Чили со счётом 0:2. 12 ноября Россия сыграла вничью с Перу — 1:1.
Игра сборной России с Мали проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Россия занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.
