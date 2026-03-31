Гендиректор «Ньюкасла» — о Тонали: любой игрок, имеющий контракт, уйдёт на наших условиях

Генеральный директор «Ньюкасл Юнайтед» Дэвид Хопкинсон отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Сандро Тонали в другой клуб. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» или «Арсенал».

«У нас нет общей стратегии в отношении ухода игроков. Мы тщательно обдумываем, что игроки могут захотеть или не захотеть сделать этим летом. Но если ситуация повторится, как с Исаком, любой игрок, имеющий контракт, уйдёт на наших условиях, будем максимально использовать возможности, которые это может предоставить клубу.

В дальнейшем наша стратегия заключается в том, чтобы выгодно покупать и выгодно продавать. Выгодная покупка необязательно означает трату максимальной суммы денег. Это означает работу на рынке за игроками, которые приносят клубу наибольшую выгоду, а не за ту сумму, которая за них заплачена.

Таким образом, нам необходимо использовать множество методов, включая развитие собственных игроков, поиск возможностей на рынке и обеспечение максимального использования имеющихся возможностей в рамках доступной цены», — приводит слова Хопкинсона Sky Sports.