Уругвай сыграл вничью с Алжиром в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Алжира и Уругвая. Победитель по итогам 90 минут игры выявлен не был. Итоговый счёт встречи — 0:0.

Ранее команды провели по одному матчу в рамках международной паузы на игры сборных. В пятницу, 27 марта, Алжир встречался с национальной командой Гватемалы. Разгромную победу одержали африканцы (7:0). Уругвай в тот же день встречался с командой Англии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч между европейцами и южноамериканцами завершился результативной ничьей — 1:1.

В финальной части чемпионата мира — 2026 Алжир сыграет в группе J с Аргентиной, Австрией и Иорданией. Уругвай встретится в группе Н с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией.