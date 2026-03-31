«Ливерпуль» может подписать защитника «Тоттенхэма», интересующего «Барселону» — Bild

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Лука Вушкович, на правах аренды выступающий за «Гамбург», заинтересовал «Ливерпуль». Об этом сообщает Bild.

Мерсисайдцы всерьёз рассматривают возможность подписать футболиста по окончании текущего сезона. «Барселона» и «Челси» тоже следят за выступлениями игрока, для любой из этих команд приобретение Вушковича стало бы долгосрочной инвестицией. Отмечается, что «красные» способны осуществить данный трансфер в финансовом контексте, но на данный момент неясно, предпримет ли клуб конкретные шаги в этом направлении.

В 26 матчах текущего клубного сезона Вушкович забил пять голов и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 60 млн.