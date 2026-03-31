Головин: в сборной России не устали от товарищеских матчей — нужно думать о будущем

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о ничьей национальной команды в товарищеским матче с Мали (0:0). Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

«Верили до последнего, что забьём. Не повезло с незабитым пенальти. Перед этим Ваня попал в штангу. Сегодня не повезло. Верили до последнего, но не дожали. Не сказал бы, что мы устали от товарищеских матчей. Адаптировались на 100%, даже где-то больше выкладываемся, потому что в любом случае нужно думать о будущем. Когда-то официальные игры наступят. Опускать руки нет смысла, нужно быть готовыми», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.