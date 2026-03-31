Швеция — Польша. Прямая трансляция
«Топовый вратарь». Головин оценил уровень игры Сафонова в «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оценил уровень игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, который также выступает за российскую национальную команду.

«За 12 матчей тяжело вырасти. Однако Матвей уже был вратарём хорошего уровня. Он на тренировках работал, видно, что прибавил. Топовый вратарь. Противостояние с «ПСЖ» нормально смотрится. Не то что я соперничаю с Матвеем. Нет какого-то приоритета. Между матчами не получается общаться — мы же тренируемся. Только если переписываемся», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По ходу нынешнего сезона Сафонов выиграл конкуренцию у Люка Шевалье. В текущем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в семи из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«Он выгрыз этот шанс сам». Митрюшкин оценил успехи Сафонова в «ПСЖ»
