«Может, мы тоже заслужили парочку пенальти». Тренер Мали — о матче со сборной России

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о товарищеском матче с Россией и назначенном пенальти в ворота его команды в первом тайме. Полузащитник Иван Обляков не реализовал 11-метровый удар на 28-й минуте.

«Поздравляю РФС и всех организаторов за прекрасную работу. Прекрасное исполнение гимнов — у меня пошли мурашки. Мы понимали, что Россия будет контролировать мяч. У них были шансы, но нам повезло — мяч не зашел в ворота.

Нас удивил поставленный пенальти. Может, мы тоже заслужили парочку пенальти, но их не поставили. Во втором тайме смогли переломить игру. Шансы были и у нас, и у них, поэтому 0:0 — справедливый результат. Я игрой доволен», — передаёт слова Саинтфита корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Как сборная России играет при Карпине: