Косово — Турция: в первом тайме команды счёт не открыли

В эти минуты проходит финальный стыковой матч Пути С за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Косова и Турции. Команды играют на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Англия). В первом тайме команды не смогли открыть счёт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии полуфинала сборная Косова прошла Словакию (4:3). Турецкая национальная команда победила Румынию со счётом 1:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.