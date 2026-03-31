Тренер сборной Мали заявил, что гордится своей командой после матча с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит заявил, что гордится своей командой после товарищеского матча с Россией, который завершился со счётом 0:0.

«Это честь — играть в России. Между нашими странами хорошие политические отношения. Сюда мы привезли экспериментальный состав. После трёх дней тренировок мы показали впечатляющий результат. Уверен в будущем моей сборной. С этим составом мы можем достойно готовиться к следующему Кубку Африки. Горжусь своей командой», — передаёт слова Саинтфита корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

