Швеция — Польша. Прямая трансляция
Тренер сборной Мали: оценку российским игрокам пусть даёт мистер Карпин

Тренер сборной Мали: оценку российским игрокам пусть даёт мистер Карпин
Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о национальной команде России после ничьей в товарищеском матче (0:0). Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали

«Честно, я не фокусировался на составе игроков сборной России. Пусть им даёт оценку мистер Карпин. На самом деле, мы провели фантастический матч, показали хорошее качество игры, не пропустили. Где-то нам повезло. В сборной России нет явных слабых мест, но думаю, 0:0 — это заслуга сборной Мали.

Для современного тренера важно говорить на разных языках. Нидерландский — мой родной язык, немецкий — второй, английский — третий, а французский — вообще четвёртый. Для меня будет честью в будущем поработать в России и выучить русский язык. Он довольно сложный, но думаю, если бы я провёл тут 365 дней, начал бы на нём говорить. Пока этот язык мне не покорился. Для меня признак уважения — учить язык страны, в которой ты работаешь», — передаёт слова Саинтфита корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

