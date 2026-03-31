Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов — об усталости от товарищеских игр сборной: все заждались, но надо выкладываться

Комментарии

Футболист сборной России Руслан Литвинов поделился впечатлениями от весенних товарищеских матчей своей команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали

«Товарищеские игры — это возможности наиграть какие-то моменты. Штаб разберёт ошибки. Тяжело оценивать эти сборы. Все понимают, что на протяжении долгого срока играем товарищеские игры. Дело не в усталости. Это сборная. Нужно приезжать и выкладываться. Все заждались.

Много качественных футболистов у Мали. Интересно было посмотреть. Непривычно было видеть футболиста с ростом два с лишним метра. Посмотрел наверх и пожелал удачи», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android