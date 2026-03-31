Литвинов — об усталости от товарищеских игр сборной: все заждались, но надо выкладываться

Футболист сборной России Руслан Литвинов поделился впечатлениями от весенних товарищеских матчей своей команды.

«Товарищеские игры — это возможности наиграть какие-то моменты. Штаб разберёт ошибки. Тяжело оценивать эти сборы. Все понимают, что на протяжении долгого срока играем товарищеские игры. Дело не в усталости. Это сборная. Нужно приезжать и выкладываться. Все заждались.

Много качественных футболистов у Мали. Интересно было посмотреть. Непривычно было видеть футболиста с ростом два с лишним метра. Посмотрел наверх и пожелал удачи», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.