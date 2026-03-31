Литвинов — об усталости от товарищеских игр сборной: все заждались, но надо выкладываться
Футболист сборной России Руслан Литвинов поделился впечатлениями от весенних товарищеских матчей своей команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали
«Товарищеские игры — это возможности наиграть какие-то моменты. Штаб разберёт ошибки. Тяжело оценивать эти сборы. Все понимают, что на протяжении долгого срока играем товарищеские игры. Дело не в усталости. Это сборная. Нужно приезжать и выкладываться. Все заждались.
Много качественных футболистов у Мали. Интересно было посмотреть. Непривычно было видеть футболиста с ростом два с лишним метра. Посмотрел наверх и пожелал удачи», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
