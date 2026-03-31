Украина победила Албанию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Команды играли на стадионе «Эстадио Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания). Победу с минимальным преимуществом в счёте (1:0) одержала украинская команда.

Единственный мяч в игре был забит на 46-й минуте. С передачи защитника Богдана Михайличенко ворота поразил полузащитник Алексей Гуцуляк.

Албания и Украина уступили в полуфинальных матчах европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В четверг, 26 марта, албанская команда уступила в стыковом матче сборной Польши (1:2). Тогда же украинцы проиграли Швеции (1:3).