Мойзе Кин установил бомбардирское достижение в сборной Италии, которого не было с 1977-го

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин поразил ворота сборной Боснии и Герцеговины в стыковом матче за выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, отличившись в шестом матче за национальную команду подряд. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Билино Поле» в Зенице. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу итальянцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее забитыми мячами в шести матчах подряд отмечались лишь три футболиста: Адольфо Балончиери (1928), Джиджи Рива (1969) и Роберто Беттега (1977). Всего за этот период у Кина восемь голов.