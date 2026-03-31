Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзе Кин установил бомбардирское достижение в сборной Италии, которого не было с 1977-го

Мойзе Кин установил бомбардирское достижение в сборной Италии, которого не было с 1977-го
Комментарии

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин поразил ворота сборной Боснии и Герцеговины в стыковом матче за выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, отличившись в шестом матче за национальную команду подряд. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Билино Поле» в Зенице. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу итальянцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
2-й тайм
0 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

Ранее забитыми мячами в шести матчах подряд отмечались лишь три футболиста: Адольфо Балончиери (1928), Джиджи Рива (1969) и Роберто Беттега (1977). Всего за этот период у Кина восемь голов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android