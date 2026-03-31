Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джокович посетил футбольный матч между сборными Боснии и Герцеговины и Италии

Джокович посетил футбольный матч между сборными Боснии и Герцеговины и Италии
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил стыковой матч отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии, который проходит на стадионе «Билино Поле» в боснийской Зенице.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
2-й тайм
0 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

Как подчёркивают очевидцы, болельщики начали аплодировать 38-летнему атлету во время встречи.

На стадии полуфинала сборная Боснии и Герцеговины прошла Уэльс (1:1, 4:2 пен.). Итальянская национальная команда победила Северную Ирландию со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android