Джокович посетил футбольный матч между сборными Боснии и Герцеговины и Италии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил стыковой матч отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии, который проходит на стадионе «Билино Поле» в боснийской Зенице.

Как подчёркивают очевидцы, болельщики начали аплодировать 38-летнему атлету во время встречи.

На стадии полуфинала сборная Боснии и Герцеговины прошла Уэльс (1:1, 4:2 пен.). Итальянская национальная команда победила Северную Ирландию со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Сколько зарабатывают футболисты: