Кукурелья — об уходе Салаха из «Ливерпуля»: думаю, что многим будет его не хватать

Крайний защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал заявление нападающего Мохамеда Салаха о своём уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Он действительно выдающийся игрок. Для меня встреча с ним всегда является серьёзным вызовом. Он также легенда «Ливерпуля» и английской Премьер-лиги. Это особенный игрок, думаю, многим будет его не хватать. Надеюсь, он начнёт новый успешный этап в своей карьере», — приводит слова Кукурельи журналист Исмаэль Махмуд в социальной сети Х.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. В составе английской команды форвард дважды выигрывал Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.