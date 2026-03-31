Карпин: если бы с Мали сборная России играла, как с Никарагуа, было бы тревожно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре национальной команды в товарищеском матче с Мали, который закончился со счётом 0:0.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1.

«Неправильно называть того, кто спрогрессировал в сборной. На разных сборах выделялись разные игроки. Кто-то в лучшей форме находится, кто-то не совсем, у кого-то были травмы.

Если бы у нас были четыре победы, как с Никарагуа, это был бы звоночек для меня. Если бы мы играли так сегодня, было бы тревожно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Как сборная России играет при Карпине: