Швеция — Польша. Прямая трансляция
Карпин: если бы с Мали сборная России играла, как с Никарагуа, было бы тревожно

Карпин: если бы с Мали сборная России играла, как с Никарагуа, было бы тревожно
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре национальной команды в товарищеском матче с Мали, который закончился со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1.

«Неправильно называть того, кто спрогрессировал в сборной. На разных сборах выделялись разные игроки. Кто-то в лучшей форме находится, кто-то не совсем, у кого-то были травмы.

Если бы у нас были четыре победы, как с Никарагуа, это был бы звоночек для меня. Если бы мы играли так сегодня, было бы тревожно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

