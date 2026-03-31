Джордан Пикфорд пропустил гол в матче за сборную Англии впервые с 2024 года

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд впервые с 2024 года пропустил гол в матче за сборную Англии. «Сухая» серия 32-летнего голкипера прервалась в товарищеской игре с командой Японии. Автором забитого мяча стал Каору Митома. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу японцев.

В общей сложности эта серия длилась 922 игровые минуты. Последний раз Пикфорд пропустил гол за английскую сборную 537 дней назад — в матче с национальной командой Греции.

Всего в составе сборной Англии 32-летний вратарь провёл 81 игру, в которых пропустил 53 мяча. Также на его счету 43 матча «на ноль».