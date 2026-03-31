«Думал, будет хуже». Карпин — об игре Мелёхина и Сильянова за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре защитников Виктора Мелёхина и Александра Сильянова в товарищеском матче с Мали (0:0). Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

«Сегодня сложнее была игра для Петрова, как и для всех. Сборная Мали показала себя хорошо организованной командой в обороне. Оценивать Петрова сложно, потому что матчи были разными. В прошлом матче он понравился больше, и это нормально. Если оценивать Сильянова и Мелёхина, чуть ли не идеально с точки зрения обороны. Сыграли против сложных нападающих, не уступили им ни разу. У меня это даже вызвало удивление, думал, будет хуже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.