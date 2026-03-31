«Ребята делали всё, чтобы выиграть». Карпин — о ничьей сборной России в матче с Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что незабитый пенальти на 28-й минуте товарищеского матча с Мали (0:0) является ключевым моментом встречи. 11-метровый удар не реализовал Иван Обляков.

«Я бы не говорил, что незабитый пенальти — ключевой момент матча. Да, понятно, что он был самым ярким и игра бы изменилась. Мали бы пришлось отыгрываться. А так они играли от обороны и своего добились. Никто не говорит, что результат — не главное. Ребята всё делали для того, чтобы выиграть. Но это можно делать по-разному. В матче с Никарагуа многое не понравилось с точки зрения игры. Сегодня — наоборот. И в прессинге, и в обороне всё было хорошо, ребята создавали моменты и у своих ворот не допустили. Претензия только одна — не забили те моменты, которые создавали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Как сборная России играет при Карпине: