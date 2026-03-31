Австрийский футбольный союз обсуждает с Рангником продление контракта — Плеттенберг

Австрийский футбольный союз обсуждает с главным тренером национальной команды Ральфом Рангником продолжение сотрудничества. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, переговоры сторон проходят в положительном ключе, срок нынешнего трудового договора специалиста рассчитан до конца чемпионата мира — 2026. Речь идёт о новом соглашении, которое будет действовать до завершения чемпионата Европы — 2028. Новый контракт может позволить тренеру зарабатывать до € 2 млн в год до вычета налогов.

На групповом этапе ближайшего мирового первенства сборная Австрии сыграет с командами Аргентины, Алжира и Иордании.