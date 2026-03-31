Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Головин признан лучшим игроком безголевого матча сборной России с Мали

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим футболистом товарищеского матча с Мали (0:0). Об этом информирует пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале сборной России по футболу.

Головин вышел с капитанской повязкой на матч с Мали. Хавбек отыграл 86 минут.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Напомним, 27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Материалы по теме
«Топовый вратарь». Головин оценил уровень игры Сафонова в «ПСЖ»

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

