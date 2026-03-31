Головин признан лучшим игроком безголевого матча сборной России с Мали

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим футболистом товарищеского матча с Мали (0:0). Об этом информирует пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Головин вышел с капитанской повязкой на матч с Мали. Хавбек отыграл 86 минут.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Напомним, 27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

