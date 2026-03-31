Баринов: кому не хватает эмоций, не надо приезжать в сборную России

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после контрольного матча с национальной командой Мали (0:0) ответил на вопрос о мотивации футболистов на товарищеские игры.

— Как вы четвёртый год мотивируете себя играть только товарищеские матчи в сборной?

— А нам есть из чего выбирать? Если кому-то не хватает эмоций, не надо приезжать в сборную. Усталости от товарищеских матчей нет, всё нормально. Думаю, что и нет таких, кто приезжает в сборную с нехваткой эмоций, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Россия отстранена от всех международных соревнований с февраля 2022 года.