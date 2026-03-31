Баринов: круто, что Головин и Сафонов приезжают в Россию. Хочется, чтобы Лёха Миранчук был

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов отметил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов приезжают в национальную команду. Также футболист выразил желание, чтобы в сборную всегда приезжал хавбек «Атланты» Алексей Миранчук.

«Круто, что Головин и Сафонов приезжают в сборную. Хотел бы, чтобы ещё и Лёха Миранчук всегда приезжал. С ними очень классно. Все темы наших разговоров — про футбол», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 марта, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Мали — 0:0.

