Швеция — Польша. Прямая трансляция
Баринов: кто говорит, что пенальти в матче с Мали не было? Пускай хорошо посмотрит момент

Баринов: кто говорит, что пенальти в матче с Мали не было? Пускай хорошо посмотрит момент
Комментарии

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о пенальти в ворота сборной Мали (0:0) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали

«Кто говорит, что пенальти не было? Вратарь сборной Мали? Пускай хорошо посмотрит момент. Дима выпрыгивает, готов забивать головой, а его тянут — даже по мячу не попал. По мне, это вообще красная карточка и удаление. А там пускай разбираются наши эксперты», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Удар с 11-метровой отметки на 28-й минуте игры не реализовал полузащитник Иван Обляков. Хавбек пробил выше ворот.

Матч России и Мали состоялся
Матч России и Мали состоялся
