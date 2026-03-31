Баринов: по Никарагуа не было ни одной теории — для меня это первый подобный случай
Поделиться
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подчеркнул, что футболисты национальной команды не видели ни одной игры Никарагуа перед очным товарищеским матчем, в котором подопечные Валерия Карпина победили со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«По сборной Никарагуа действительно было ноль информации, мы даже ни одной игры не видели. У них ещё новый тренер. Наверное, для меня это первый подобный случай — ни одной теории по сопернику не было», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 31 марта, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Мали — 0:0.
Комментарии
- 1 апреля 2026
-
00:36
-
00:36
-
00:36
-
00:34
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:11
-
00:09
-
00:00
- 31 марта 2026
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:18
-
23:09
-
23:08
-
23:06