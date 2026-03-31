Баринов: по Никарагуа не было ни одной теории — для меня это первый подобный случай

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подчеркнул, что футболисты национальной команды не видели ни одной игры Никарагуа перед очным товарищеским матчем, в котором подопечные Валерия Карпина победили со счётом 3:1.

«По сборной Никарагуа действительно было ноль информации, мы даже ни одной игры не видели. У них ещё новый тренер. Наверное, для меня это первый подобный случай — ни одной теории по сопернику не было», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 марта, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Мали — 0:0.

