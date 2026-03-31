Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сборная Турции вышла на чемпионат мира — 2026, победив команду Косова
Комментарии

Сегодня, 31 марта, завершился финальный стыковой матч Пути С за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Косова и Турции. Команды играли на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Победу одержали турецкие футболисты со счётом 1:0. Таким образом, команда Турции обеспечила себе участие в ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
0 : 1
Турция
0:1 Актюркоглу – 53'    

Единственный гол на 53-й минуте забил нападающий Керем Актюркоглу с передачи Оркуна Кёкчю.

На стадии полуфинала сборная Косова прошла Словакию (4:3). Турецкая национальная команда победила Румынию со счётом 1:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

