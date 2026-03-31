Швеция — Польша. Прямая трансляция
Баринов — о положении ЦСКА: есть ещё восемь туров, довольны моим ответом?

Комментарии

Полузащитник сборной России и ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о нынешнем турнирном положении армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Есть ещё восемь туров. Довольны моим ответом? Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы ЦСКА набрал хороший ход. Последний матч мы выиграли, дай бог, продолжим», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 22 туров армейцы с 39 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В активе московской команды 12 побед, три ничьи и семь поражений. В 29 матчах нынешнего клубного сезона хавбек забил три гола и отдал семь голевых передач.

