Гол Дьёкереша позволил сборной Швеции победить Польшу и выйти на ЧМ-2026

Завершился финальный стыковой матч Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Швеции и Польши. Игра проходила на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу шведской национальной команды, благодаря чему он вышла на мировое первенство.

В середине первого тайма счёт открыл вингер хозяев Энтони Эланга. На 33-й минуте полузащитник гостей Никола Залевски восстановил равновесие. На 44-й минуте гол забил защитник сборной Швеции Густаф Лагербильке. На 55-й минуте польский нападающий Кароль Свидерски сравнял счёт. На 88-й минуте форвард Виктор Дьёкереш забил победный мяч шведской национальной команды.

На стадии полуфинала сборная Швеции обыграла Украину со счётом 3:1. Польская национальная команда победила Албанию со счётом 2:1.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Самые большие стадионы мира: