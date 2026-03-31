Баринов: в последнее время не читаю новости, но про ситуацию США с Ираном знаю

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, что в последнее время не следит за новостями, но знает про конфликт между США и Ираном.

«В последнее время не читаю новости, но про ситуацию с США и Ираном знаю. Кстати, мы с ЦСКА улетели из Эмиратов на игру, и через день там началось. По графику должны были остаться — пронесло», — передаёт слова Дмитрия Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль и США наносят удары по Ирану, а исламская республика отвечает на них атаками по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах.