Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов: в последнее время не читаю новости, но про ситуацию США с Ираном знаю

Баринов: в последнее время не читаю новости, но про ситуацию США с Ираном знаю
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, что в последнее время не следит за новостями, но знает про конфликт между США и Ираном.

«В последнее время не читаю новости, но про ситуацию с США и Ираном знаю. Кстати, мы с ЦСКА улетели из Эмиратов на игру, и через день там началось. По графику должны были остаться — пронесло», — передаёт слова Дмитрия Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль и США наносят удары по Ирану, а исламская республика отвечает на них атаками по Израилю и базам США в ОАЭ и других странах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android