Баринов: не верю, что Россия может заменить Иран на чемпионате мира — это невозможно

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов отрицательно ответил на предположение, что в случае отказа сборной Ирана по футболу от участия в чемпионате мира — 2026 в Америке из-за напряжённой политической обстановки на турнир может поехать Россия.

«Не верю, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира. Не верю, потому что это невозможно», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 марта, сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче с Мали — 0:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

