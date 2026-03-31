Швеция — Польша. Прямая трансляция
Дмитрий Баринов ответил, планирует ли он поехать на чемпионат мира в США

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос, планирует ли он поехать в США на чемпионат мира — 2026. Главный футбольный турнир среди сборных пройдёт летом текущего года в США, Канаде и Мексике.

«Были мысли поехать на чемпионат мира, но, наверное, нет. Я мало времени нахожусь дома, по мне сын очень скучает», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России отстранена от участия во всех официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские футбольные клубы также не принимают участия в международных турнирах.

