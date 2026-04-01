Сборная Испании дома не смогла победить Египет без Салаха в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Испании и Египта. Игра проходила на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков из Болгарии. Матч закончился со счётом 0:0. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В этом матче не играл лучший бомбардир в истории сборной Египта Мохамед Салах.

Обе национальные команды выступят на грядущем чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании сыграет в одной группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. Египет проведёт матчи с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

