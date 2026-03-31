Баринов: в глубине души понимаю, что уже не сыграю на международных турнирах

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов признался, что допускает возможность завершить карьеру без участия в международных стартах с национальной командой.

— Хочется верить, что ещё сыграю на международных соревнованиях. Но в глубине души понимаю, что, наверное, нет. Ощущения, что допуск приближается, нет. Посмотрите, что в мире творится. Сейчас даже не хочу об этом разговаривать.

— Допускаешь, что завершишь карьеру в сборной, если так и будет продолжаться?

— Чего? Мне 29 лет, куда мне завершать карьеру? Сколько это будет продолжаться, столько и буду играть, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 марта, сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче с Мали — 0:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

