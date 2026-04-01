Сборная Италии не вышла на ЧМ-2026, уступив Боснии и Герцеговине в серии пенальти

Окончен финальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии. По итогам основного времени был зафиксирован счёт 1:1, в серии пенальти сильнее оказались боснийцы — 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Билино Поле» в Зенице. В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

На 15-й минуте Мойзе Кин открыл счёт в этой игре и вывел итальянцев вперёд. На 42-й минуте у гостей красную карточку получил Алессандро Бастони. На 79-й минуте Харис Табакович забил ответный мяч боснийцев. По итогам основного времени команды победителя не выявили, игра перешла в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались боснийцы.

На стадии полуфинала сборная Боснии и Герцеговины прошла Уэльс (1:1, 4:2 пен.). Итальянская национальная команда победила Северную Ирландию со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).