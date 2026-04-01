Швеция — Польша. Прямая трансляция
Босния и Герцеговина — Италия, результат матча 31 марта 2026, счёт 1:1 (4:1 пен.), финал плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Италии не вышла на ЧМ-2026, уступив Боснии и Герцеговине в серии пенальти
Окончен финальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии. По итогам основного времени был зафиксирован счёт 1:1, в серии пенальти сильнее оказались боснийцы — 4:1. Встреча состоялась на стадионе «Билино Поле» в Зенице. В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

На 15-й минуте Мойзе Кин открыл счёт в этой игре и вывел итальянцев вперёд. На 42-й минуте у гостей красную карточку получил Алессандро Бастони. На 79-й минуте Харис Табакович забил ответный мяч боснийцев. По итогам основного времени команды победителя не выявили, игра перешла в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались боснийцы.

На стадии полуфинала сборная Боснии и Герцеговины прошла Уэльс (1:1, 4:2 пен.). Итальянская национальная команда победила Северную Ирландию со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
Сетка плей-офф отбора к чемпионату мира — 2026
Материалы по теме
Серия пенальти решает судьбу Италии! Неужели снова мимо чемпионата мира?! LIVE
Live
Серия пенальти решает судьбу Италии! Неужели снова мимо чемпионата мира?! LIVE
